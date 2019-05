Van der Bellen: "Berichterstattung soll auch kritisch sein"

Anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am Freitag richtete Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnende Worte an die Bevölkerung.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag die Meinungs- und Pressefreiheit als “ein Fundament unserer Demokratie, ein Fundament unseres Rechtsstaats” gewürdigt. Anlässlich des Internationale Tages der Pressefreiheit am Freitag warnte das Staatsoberhaupt vor einer Einschüchterung von Journalisten oder vor Versuchen politischer Zensur.

Van der Bellen warnt vor politischer Zensur

“Wir als Demokratinnen und Demokraten wollen und müssen wissen, was bei uns, in Europa und der Welt los ist. Und die Berichterstattung darüber darf, nein, sie soll sogar auch kritisch sein. Verboten ist nicht Kritik, sondern jeder Versuch politischer Zensur”, betont der Bundespräsident ohne direkt auf die aktuelle Debatte in Österreich einzugehen.