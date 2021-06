Van der Bellen beauftragt Straflandesgericht mit Exekution

Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag das Straflandesgericht Wien mit der Durchsetzung des VfGH-Erkenntnisses im Zusammenhang mit der Aktenlieferung von Finanzminister Gernot Blümel an den Ibiza-U-Ausschuss beauftragen.

Aktenlieferung von Finanzminister Blümel unvollständig



Die Opposition hat sich an den Bundespräsidenten gewandt, weil die ihrem Dafürhalten nach die bisherigen Lieferungen nicht vollständig sind. Blümel betonte hingegen, dass er alles abgeliefert habe.

Van der Bellen: "Ich bin vieles, aber kein Hellseher"

"Die einen sagen so, die anderen sagen so", sagte Van der Bellen: "Ich bin vieles, aber kein Hellseher". Da er nicht beurteilen könne, ob die Aktenlieferung vollständig und rechtskonform erfolgt sei, habe er das Gericht beauftragt, so Van der Bellen.