Van der Bellen als Schlüsselperson bei Regierungskrise

Derzeit ist unklar, wie es mit der türkis-grünen Regierung in Österreich weitergehen wird. Fest steht aber, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen dabei eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Die Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld haben die Republik in die nächste politische Krise gestürzt. Derzeit ist noch offen, wie es weitergeht, die türkis-grüne Koalition steht an der Kippe. Eine Schlüsselperson in diesen Tagen ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der dafür sorgen muss, dass es zu jedem Zeitpunkt eine Bundesregierung gibt.