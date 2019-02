Valentinstag: Wiener kaufen Geschenke am liebsten im stationärem Handel

Eine Umfrage der WKW hat ergeben, dass es 50 Prozent der Wiener ein Anliegen ist, am Valentinstag etwas zu verschenken. Eingekauft wird dabei am liebsten im stationären Handel.

“Die Wienerinnen und Wiener lieben ihre Blumen- und Süßwarengeschäfte. Sie wählen ihre Valentinsgeschenke in ihrem Lieblingsgeschäft um`s Eck persönlich aus und lassen sich gerne beraten. Da haben unsere vielen, oft einzigartigen Geschäfte in den Einkaufsstraßen dem Online-Handel etwas voraus”, so der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien Rainer Trefelik.

Eine Umfrage der Wirtschaftskammer Wien hat ergeben, dass es für die Hälfte der Wiener ein wichtiges Anliegen ist, am Valentinstag etwas zu Verschenken. Zirka ein Drittel der Befragten plant dabei, ein Geschenk zum Valentinstag zu kaufen, 12 Prozent haben sich diesbezüglich noch nicht entschieden. Am Valentinstag bekommen zumeist Frauen etwas geschenkt. 37 Prozent der Beschenkten sind Lebenspartnerinnen, 25 Prozent sind Lebenspartner, 20 Prozent sind Mütter und 15 Prozent der Beschenkten sind Kinder.

Beliebte Valentinstagsgeschenke: Blumen und Süßigkeiten

Am öftesten beschenken die Wiener ihre Liebsten am Valentinstag mit Blumen. 60 Prozent der Wiener werden also Blumen als Geschenk besorgen. Ein Viertel der Befragten wird Süßigkeiten verschenken, 11 Prozent ein Parfüm, 7 Prozent Schmuck, 6 Prozent Gutscheine und 2 Prozent entscheiden sich für Mode und Grußkarten. Im Durchschnitt geben die schenkenden Wiener 50,89 Euro für das Geschenk aus. Damit werden in Summe 34,5 Millionen Euro von den Wienern für den Valentinstag ausgegeben. 54 Prozent der Konsumenten erledigen den Einkauf wenige Tage bzw. einen Tag vor dem Valentinstag. 34 Prozent besorgen das Geschenk am Anlasstag selbst.