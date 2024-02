Valentinstag 2024: Oberes Belvedere lädt Paare zu Kuss ein

Am Valentinstag lädt das Obere Belvedere Paare zu einem professionellen Fotoshooting vor Gustav Klimts "Kuss" ein.

Am 14. Februar von 18.30 bis 24 Uhr haben die Besucher im Oberene Belvedere die Möglichkeit, sich vor dem berühmten Gemälde ablichten zu lassen. Die entstandenen Fotos vom Kuss vor Klimts "Kuss" können im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Aufgrund des Erfolgs im Vorjahr findet die Veranstaltung "Come for a Kiss" bereits zum zweiten Mal statt.