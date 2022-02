Valentinstag 2022 bei Lush: Heiße Lippen, Badefreuden und ein Herz zum Duschen

Eine Extraportion Wellness zum Valentinstag schenken - oder sich eine kleine Me-Time-Auszeit gönnen? Der britische Kult-Kosmetikkonzern Lush hat auch heuer wieder Besonderes zum Valentinstag zu bieten. VIENNA.at hat einige Produkte getestet.

Farbenfroh und fröhlich kommt auch heuer die Valentinstagskollektion von Lush daher - jede Menge duftende Dusch- und Badefreuden inklusive. Ob man Self Love zelebrieren und sich etwas Gutes tun möchte oder ein Geschenk für Partnerin oder Partner abseits der üblichen Blumen und Pralinen sucht, hier wird an möglicherweise fündig.

Rote Lippen soll man schrubbeln

Als Innovation heuer mit dabei ist eine Lippen-Verwöhnpflege der etwas anderen Art: "Hot Lips" duftet köstlich wie ein Kirschtörtchen und kommt in Form eines Kussmundes daher. Es handelt sich um eine Lippenmaske und -peeling, die man entspannt zehn Minuten lang auf die Lippen legt - lustiges Selfie nicht vergessen - um bereit für "Küsse mit Kirschgeschmack" zu sein. Entzündungshemmender Ringelblumenaufguss, Glycerin und Carrageen-Extrakt sollen dann für beruhigte und weiche Lippenhaut sorgen. Nach Ablauf der entspannten Einwirkzeit reibt man noch die zu 100 Prozent biologisch abbaubare Maske über die Lippen, um sie mit Bambusmehl zu peelen und zu "polieren". Im Selbst-Test macht sich rasch bemerkbar, dass sich hier etwas tut am Mund - und danach die Lippen gefühlt praller und "gesünder" wirken. Dieses Goodie macht definitiv Spaß und ist noch einmal etwas anderes als eine herkömmliche Gesichtsmaske!

Lush-Badefreuden zum Valentinstag - mit Käfer und Hummer

Was wäre Lush ohne Badegenüsse der besonderen Art? Da dürfen auch ein paar besondere Badebomben zum Valentinstag nicht fehlen. Heuer mit dabei sind unter anderem die autoförmige "Love Bug" und die wie ein Hummer geformte "Mr. Loba Loba".

Wer in Sachen Entspannung so richtig Gas geben will, der sollte "Love Bug" nicht auslassen. Diese kleine Badebombe erinnert optisch an einen VW Beetle, der in der Badewanne für ein optisch wunderschönes Schauspiel sorgt. Im Test leuchteten die Augen von Kind und Erwachsenen gleichermaßen, als sich das rosa-blau-gelbe Auto in wunderschöner Bath Art auflöste und sich regenbogenfarbene Pastellstreifen quer durchs Wasser ausbreiteten. Der Duft dazu ist auch mehr als ansprechend und wird Zitrusdüfte-Fans viel Freude machen: süßlich-spritzig und sorbetartig verströmt der kleine Käfer Noten von Orange und Zitrone. Das Badewasser nimmt letztlich einen Blau-Lila-Ton an, durch den sich irisierender Glitter zieht. Ein Volltreffer!

"Mr. Loba Loba" hat ebenfalls einiges zu bieten, wenn es um süße Düfte geht: Das kleine rote Meerestier unter den Badebomben verwöhnt Lush zufolge mit dem "bombastischen, romantischen, fantastischen" Duft von süßem Benzoe und Tonka. Geformt wie ein absolut niedlicher Hummer gespickt mit kleinen roten Herzchen kann man mit dieser Badebombe zum Valentinstag ebenfalls wenig falsch machen. Warum ein Hummer überhaupt als romantisches Tier gilt? Hier handelt es sich um eine Anspielung auf die Kult-Sitcom "Friends" und einen Ross-Rachel-Sager ("You are my lobster!") Vielleicht ein schönes Geschenk, um einen gemeinsamen Serien-Marathon einzuläuten ...



Für schöne Duscherlebnisse: Herz zu verschenken

Wer keine Badewanne, aber eine Dusche zuhause hat, in der er sich etwas Gutes tun will, sollte zum heurigen Valentinstag keinesfalls "Strawberry Heart" auslassen. Dieses flutschige kleine Teil macht nicht nur Medizinstudentinnen und -studenten und nüchternen Naturen Spaß, sondern auch allen, die vegan leben. Es handelt sich nämlich um ein originelles Duschjelly in Form eines anatomisch (mehr oder weniger korrekt) geformten Herzens. Liebt man süße Erdbeerdüfte, sollte man hier unbedingt zuschlagen. Das handliche kleine Herz schäumt unter der Dusche tüchtig und pflegt dank weichmachendem Glycerin und nährstoffreichem Carrageen-Extrakt spürbar die Haut. Sein Herz zu verschenken war noch nie so leicht!

Schokolade einmal anders: Als "Dusch-Nutella"

Soll es dann doch Schokolade sein - aber trotzdem nicht langweilig und mit dem gewissen Etwas? Dann kann man sich bei Lush diesen Valentinstag auch getrost aus dem ganzjährigen Sortiment bedienen. Ein heißer Tipp heißt hier "Posh Chocolate". Wer Nutella liebt und am liebsten darin baden möchte, kann das mit dieser Duschcreme mehr oder weniger tun: Schokoladig schon in der Farbe, wird man als Naschkatze spätestens beim Appetit anregenden Schoko-Duft absolut schwach. Die Konsistenz dieses Body Wash ist zartcremig-fluffig und gleitet beim Verteilen angenehm leicht über die Haut, wobei schon eine kleine Menge für den ganzen Körper reicht. Eine Bonbonniere oder ein Glas Nutella sind garantiert schneller leer als dieser köstliche Pott voll Verwöhnfreuden - und statt schlechtem Gewissen, dass man wieder mal zuviel genascht hat, darf man sich über anhaltendes Schoko-Aroma am Körper und zartweiche Haut freuen. Herzensempfehlung!