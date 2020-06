USA und Russland beendeten Abrüstungsgespräche in Wien

Am Montagabend gingen die Gespräche zwischen den USA und Russland über den New-Start-Abrüstungsvertrag in Wien zu Ende.

Die Wiener Gespräche zwischen den USA und Russland über den New-Start-Abrüstungsvertrag sind zu Ende. Das teilte der russische Diplomat Michail Uljanow (Mikhail Ulyanov) am Montagabend via Twitter mit. "Offizielle Kommentare folgen", schrieb Uljanow, der Russland bei den internationalen Organisationen in Wien vertritt. Die US-Seite hatte für Dienstag Informationen angekündigt.