US-Wahl LIVE: Rennen zwischen Trump und Biden immer knapper

Das Rennen zwischen Trump und Biden bei der US-Präsidentenwahl wird immer knapper. In vier Staaten hängt der Ausgang von nur 84.000 Stimmen ab. Wir berichten live.

Das Rennen zwischen dem Republikaner Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl wird immer knapper. In den vier umkämpften Staaten Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada trennten die beiden Kontrahenten am späten Donnerstagabend (Ortszeit) insgesamt nur 84.000 Stimmen. Den knappsten Abstand gab es mit 1.805 Stimmen in Georgia, wo die Auszählung am fortgeschrittensten war. Trump führte dort vor Biden, ebenso wie in Pennsylvania mit 24.484 Stimmen.

Vier Staaten noch heiß umkämpft

Biden hatte die Nase in Nevada (11.438) und Arizona (46.667) vorne. Vergrößert hat sich der Abstand zwischen den beiden Kandidaten nur in Nevada, in allen anderen Staaten schrumpfte er. Die beiden westlichen Staaten (sechs bzw. elf Wahlleute) sind jedoch nur Nebenschauplätze des Rennens ums Weiße Haus. Der bei der Zahl der Wahlmänner zurückliegende Amtsinhaber Trump benötigt nämlich unbedingt Siege in Georgia (16) und Pennsylvania (20), um seine Chancen auf eine zweite Amtszeit zu wahren.