US-Wahl 2020: Was sagen die Wiener zu Trumps Abwahl?

Die Wiener sehen die Wahl von Joe Biden als neuen US-Präsidenten durchwegs positiv. Ob es dem Demokraten jedoch gelingt, den Zwei-Parteien-Staat USA zu einen, ist noch fraglich.

Österreich verspielte außenpolitischen Spielraum

Österreich hat durch die Annäherung an die US-Regierung von Donald Trump in den letzten Jahren nach Meinung des Politikwissenschafters Heinz Gärtner "viel an außenpolitischem Spielraum verspielt" und damit "einen fliegenden Start" nach dem Präsidentenwechsel in der USA versäumt. Durch die einseitige Positionierung etwa im Nahen Osten oder dem Iran-Streit habe Wien die "Glaubwürdigkeit der Unabhängigkeit eingebüßt", so der Experte für internationale Politik gegenüber der APA.