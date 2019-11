US-Skistar Bode Miller wurde Vater von Zwillingen

US-Skistar Bode Miller ist Vater von Zwillingen geworden - das gab er gerade via Instagram bekannt. Er und Frau Morgan posteten auch gleich Fotos der kleinen Buben. Die durch einen Unfall verstorbene Emeline mitgerechnet, hat das Paar nun sieben Kinder.

Nur 30 Minuten soll die Geburt der Zwillinge am 8. November 2019 gedauert haben, heißt es in einem der Postings. Zuvor ließen die Buben auf sich warten. Wie sie heißen, wurde vorerst noch nicht verraten. Bisher hatten die Kinder von Bode und Morgan Miller aber eher ungewöhnliche Namen - es könnte also durchaus Kreatives bekannt gegeben werden.