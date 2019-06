US-Millionenbetrüger (71) in Wien festgenommen

Am Samstag nahmen Zielfahnder des Bundeskriminalamtes (BK) einen mutmaßlichen Millionenbetrüger aus den USA in der Wiener Innenstadt fest.

Internationaler Haftbefehl: Zusammenarbeit mit dem FBI

Gegen den Mediziner bestand ein internatonaler Haftbefehl. Der Verbindungsbeamte des FBI in der Wiener US-Botschaft und die Zielfahnder des Bundeskriminalamtes standen im Vorfeld der Verhaftung in engem Kontakt. Der Festgenommene wird verdächtigt, im Zeitraum von Mai 2018 bis Februar 2019 das Wachstumshormonmedikament Serostim HIV-Patienten verschrieben zu haben. Diese sollen es auf Kosten der Versicherung erworben und dem Arzt zurückverkauft haben, der es dann um ein Vielfaches an private Abnehmer veräußert haben soll.