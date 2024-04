US-Kriseninterventionen in Augen von Österreichern wirtschaftlich motiviert

Die Österreicher halten wenig von den US-Beteuerungen, sich vorrangig um Erhalt von Demokratie und Freiheit zu sorgen. Laut von Unique Research durchgeführter Umfrage der Zeitschrift "Der Pragmaticus" sagen 57 Prozent, dass bei US-Interventionen in Krisenherden wirtschaftliche Interessen an erster Stelle stehen.

Russland als Bedrohung gesehen

Lediglich fünf Prozent der Befragten gaben an, dass bei US-Interventionen Demokratie oder Freiheit im Vordergrund stehen. 23 Prozent meinten, dass das Überwiegen von Demokratie oder Wirtschaftsinteressen vom jeweiligen Konflikt abhänge. Nicht ganz so eindeutig ist die Bewertung, was die Folgen dieser Interventionen betrifft. 42 Prozent meinten, dass das Eingreifen der USA mehr geschadet habe. 37 Prozent sagten, es komme auf den jeweiligen Konflikt an. Nur acht Prozent äußerten sich durchwegs positiv zu US-Interventionen.