US-geführte Militärübung: 400 Fahrzeuge durchfahren Österreich

Im Juni werden bei einer internationalen, US-geführten Militärgroßübung 400 Fahrzeuge mit rund 1.500 Soldaten durch Österreich fahren.

Eine internationale, US-geführte Militärgroßübung in Bulgarien, Ungarn und Rumänien wird im Juni Truppentransporte durch Österreich notwendig machen. Wie das Verteidigungsministerium am Montag bekannt gab, werden im Zuge der Übung “Saber Guardian” 400 Fahrzeuge mit rund 1.500 Soldaten Österreich durchfahren.

“Saber Guardian”: Militärgroßübung findet alle zwei Jahre statt

Demnach sollen pro Kalendertag maximal acht Kolonnen zu je maximal 20 Fahrzeugen das Land durchqueren; der Abstand zwischen den Kolonnen soll je eine Stunde betragen. Auch die Transitrouten zwischen dem Grenzübergang Suben an der deutschen Grenze und Nickelsdorf bzw. Karawanken an der ungarischen bzw. slowenischen Grenze wurden im Vorfeld festgelegt. Weitere Verlegungen finden im Zeitraum von 20. Mai bis 29. Juni per Eisenbahn, Schiff und Flugzeug statt.