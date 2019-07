Urteil gegen KLM: Keine Gebühren für Nichtantritt eines Flugs

Das OLG Wien urteilte auf eine Klage des Vereins für Konsumenteninformationen (VKI), dass der KLM keine zusätzlichen Gebüren für verfallene Flüge verlangen darf.

Bis zu 3.000 euro Zusatzgebühr

Nutzt ein Kunde nur den Hinflug und lässt bei seinem Ticket den Rückflug verfallen, oder nutzt die gebuchten Flüge nicht in der geplanten Reihenfolge, verlangt KLM je nach Flugziel und Beförderungsklasse zwischen 125 und 3.000 Euro als Zusatzgebühr. Für die Herausgabe des Koffers bei der Zwischenlandung stellt die Airline 275 Euro in Rechnung. Das Oberlandesgericht Wien habe in zweiter Instanz die beiden Gebühren für unzulässig erklärt. Das Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig, teilte der VKI am Montag mit.