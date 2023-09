Ursachenermittlung nach Brand bei Bösendorfer

Nach der Brandursache für das Feuer in der Bösendorfer Klavierfabrik in Wiener Neustadt wird weiterhin gesucht.

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Großbrand in der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt. Die Ursachenermittlungen dauerten am Donnerstag noch an.

Ergebnisse lagen laut Polizei noch nicht vor. Auch die Höhe des entstandenen Schadens stand vorerst nicht fest. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Ursachenermittlung nach Brand bei Klavierhersteller Bösendorfer

Von dem Brand betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Vier Feuerwehren mit knapp 100 Helfern rückten zu den Löscharbeiten aus. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern nieder. Kommandant und Einsatzleiter Christian Pfeiffer von der FF Wiener Neustadt sprach von einem "Totalschaden". Das Produktionsgebäude wurde geschützt.

Erhebungen zur Brandursache bei Bösendorfer liefen am Mittwoch an

Die Erhebungen zur Brandursache liefen am Mittwochvormittag an. Beteiligt waren Polizeiangaben zufolge Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich und Sachverständige des Bundeskriminalamts. Beigezogen wurde auch der Bezirksbrandermittler.

Bösendorfer-Produktionsstätte in Wr. Neustadt wurde 1973 eröffnet

Eröffnet wurde die Bösendorfer-Produktionsstätte in Wiener Neustadt 1973. In der Statutarstadt im Süden Niederösterreichs werden alle aus dem Hause stammenden Instrumente - laut Unternehmensangaben knapp 300 pro Jahr - gefertigt.