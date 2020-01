Ursache für Treibstoff-Film auf der Donau weiter unklar

Nach dem Austritt von Treibstoff in die Donau ermittelt die Polizei derzeit wegen fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt gegen unbekannte Täter.

Ein Treibstoff-Film auf der Donau in der Nähe von Wien hat am Donnerstag für eine größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Der betroffene Abschnitt war auch für den Schiffsverkehr gesperrt.

Konkrete Anhaltspunkte auf den Verursacher des Treibstoffaustritts hatte die Polizei am Freitag noch keine. Sie ermittelt gegen unbekannte Täter.

Treibstoffaustritt in der Donau: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Eine Polizeistreife hatte die Umweltverschmutzung am Donnerstag in der Früh unweit der Donauinsel bemerkt. Der Treibstoff-Film wurde mit Ölsperren bekämpft. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr den Treibstoff beseitigt, der betroffene Abschnitt wurde auch wieder für die Schifffahrt freigegeben.