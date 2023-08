Urlaubsverkehr verstopft auch dieses Wochenende wieder Österreichs Straßen

Die Beschreibung des Verkehrs am Wochenende beinhaltet die Wörter Überlastungen, kilometerlange Staus und lange Verzögerungen. Wir haben die Stau-Hotspots im Überblick.

Staus und Urlauberschichtwechsel gehen in nächste Runde

Besonders betroffen werden in Tirol die Fernpasstrecke (B179), in Salzburg und Kärnten die Tauern Autobahn (A10) sein. Vor den Tunnelbereichen, Bau- und Mautstellen sind Wartezeiten unbedingt einzuplanen.

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich, im Raum St. Pankraz, und in der Steiermark, speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach - Deutschfeistritz, wird es ebenfalls eng werden.

Lange Grenzwartezeiten auf A11 und Hauptgrenzen erwartet

Bezüglich Grenzwartezeiten müssen sich Autofahrende vor allem vor dem Karawankentunnel (A11) in beiden Richtungen und vor den Hauptgrenzen Richtung Bayern (etwa Walserberg, Kufstein) in Geduld üben.

Die ÖAMTC-Expert:innen appellieren erneut an alle Verkehrsteilnehmenden, die Rettungsgasse unbedingt einzuhalten. Gerade im dichten Urlaubsverkehr passierten an den letzten Wochenenden zahlreiche Unfälle. Die freie Zufahrt für die Rettungskräfte rettet Leben.

Sperren am Wörthersee am Sonntag wegen Laufveranstaltungen

Wegen diverser Laufbewerbe im Zuge von "Kärnten Läuft” wird es am Sonntag in der Früh und am Vormittag zu Sperren am nördlichen Ufer des Wörthersees kommen (etwa auch B83). Auch die A2-Anschlussstelle Velden Ost wird von 08:30 bis 09:30 Uhr nicht befahrbar sein.