Urlaubsfeeling bei den White Pearl Mountain Days 2019

VIENNA.at verlost Tagesskipässe für den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und einen schicken Lunch.

Es sind wohl die lässigsten Wochen des Jahres im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, wenn von 15. bis 31. März 2019 zum dritten Mal die White Pearl Mountain Days starten. Im Mittelpunkt steht, neben dem Sonnenskilauf auf den 270 Pistenkilometern, chilliger Sound in mehr als 30 Locations. Internationale DJs und Acts wie Mousse T, Möwe und Phil Fuldner sorgen auf den Hütten, in den Hotels und in den Clubs für lässig-alpinen Lifestyle. Dazu gehören auch die entsprechenden kulinarischen Highlights, die in allen Locations der White Pearl Mountain Days geboten werden. Den sportlichen Ausgleich dazu findet man beim Healthy Lifestyle-Rahmenprogramm mit Mountain Yoga, Schneeschuhwandern oder Jumping Fitness. www.wpmdays.at