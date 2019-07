Urlaub: So viel verrechnen Banken bei Bankomatzahlungen im Ausland

Außerhalb des Euro-Raums verlangen viele Banken hohe Spesen beim Bezahlen und Geldabheben mit der Bankomatkarte. Es lohnt sich aufzupassen, denn es kann durchaus vorkommen, mehr als 100 Euro nur für Bankspesen benötigt zu haben.

Der wohlverdiente Urlaub steht bevor. Viele nutzen die Zeit, um eine Reise ins Ausland zu machen. Wer eine Reise außerhalb des Euro-Raums antritt, sollte vor allem beim Bezahlen und Geldabheben mit der Bankomatkarte aufpassen. Viele Banken verlangen dafür nämlich hohe Spesen. Wer etwa Zahlungen in Kroatien oder der Türkei über die Bankomatkarte, muss bei jeder einzelnen Benutzung mit Kosten rechnen. Wer nicht aufpasst, wird sich am Urlaubsende oftmals über mehr als 100 Euro an unnötiger Bankspesen ärgern.