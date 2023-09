Urlaub auf dem Land im Haus der Geschichte in NÖ

Eine Sonderausstellung im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich zeigt unter dem Titel "Zimmer frei! Urlaub auf dem Land" ab 23. September alles rund ums Thema Verreisen.

Erzählt wird laut einer Aussendung von Donnerstag nicht nur die Perspektive der Reisenden, sondern auch der Gastgeber. Die Schau in St. Pölten ist bis 2. Februar 2025 zu sehen.

Urlaub auf dem Land im Haus der Geschichte in Niederösterreich

"Wir laden die Besucherinnen und Besucher zu einer Reise aufs Land ein, die bei der Planung und der Auswahl des Urlaubszieles beginnt", sagte Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte. "Zentral ist für uns die Begegnung zwischen Gastgebenden und Gästen. Dazu haben wir viele Interviews geführt, die auch in der Ausstellung zu hören sind, und zahlreiche sehr persönliche Objekte aus Privatbesitz erhalten", erklärte Rapp anlässlich einer Presseführung. Für die Schau wurden Leihgaben gesucht.

Ausstellung entstand in Kooperation mit Studierenden der Uni Wien

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit Studierenden der Universität Wien und lädt in sechs Kapiteln zu einer Reise durch die Kulturgeschichte des Urlaubs am Beispiel niederösterreichischer Ferienregionen von 1945 bis heute ein. Auf die Besucher warten mehrere interaktive Stationen. Gestellt werden auch Fragen zur Zukunft des Urlaubs: Ist ein Trend zu klimaschonendem Nahurlaub erkennbar? Steht uns eine Wiederentdeckung der Sommerfrische bevor?