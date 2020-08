Urban-E-Bikes im Test: Vier von acht Modellen mit "gut" bewertet

Der ÖAMTC hat acht Urban-E-Bikes genauer unter die Lupe genommen. Bei vier von acht Modellen spricht der Mobilitätsclub eine Kaufempfehlung aus.

Tipps für einen E-Bike-Kauf

Nach dieser grundlegenden Entscheidung, die man am besten mit dem Händler bespricht, folgt nach Möglichkeit eine Probefahrt, um ein Gefühl für sein neues Rad zu bekommen. "Bei dieser Gelegenheit merkt man auch gleich, ob die Ergonomie stimmt, also ob Rahmen und Sitzposition passen", sagt der ÖAMTC-Experte fest. Es ist auch ratsam, bereits vor dem Kauf einen Blick in die Betriebsanleitung zu werfen – so können etwaige Fragen, z.B. auch zu Garantie, Reichweite oder Belastbarkeit, schon im Geschäft geklärt werden.