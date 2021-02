Upcycling-Taschen aus Stadthallen-Dienstkleidung

Das Wiener Label "gabarage" verarbeitet aussortierte Dienstkleidung des Stadthallen-Personals in Taschen. Der Preis der Reihe "inForm" startet bei 44 Euro.

Auf kreativen Pfaden abseits von Großveranstaltungen ist die Wiener Stadthalle unterwegs: In Kooperation mit dem Unternehmen "gabarage upcycling" gibt es nun die Taschenreihe "inForm". Dafür wird aussortierte Dienstkleidung des Stadthallen-Personals in Taschen verarbeitet, teilte die Stadthalle in einer Aussendung am Dienstag mit.