Unzufriedenheit im Job: Jeder Fünfte will wechseln

Laut einer Umfrage der Arbeiterkammer will hierzulande jeder Fünfte seinen Job wechseln. Die Gründe dafür sind je nach Branche unterschiedlich.

Wunsch nach Jobwechsel je nach Branche unterschiedlich

"Bis zu 20 Prozent der Arbeitnehmer sind mit dem latenten Gefühl im Unternehmen, bei erster Gelegenheit möchte ich weg", gab AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer am Dienstag vor Journalisten zu bedenken. Überdurchschnittlich hoch sei der Anteil in der Gastronomie, im Tourismus und im Handel - bei Regalbetreuern liege dieser bei 36 Prozent, bei Angestellten in Gasthäusern und Hotels bei 32 Prozent.