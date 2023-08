Unwetter in Salzburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze

In der Nacht auf Freitag hat eine Gewitterfront über Salzburg für mehr als 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Von dem Unwetter waren vor Allem das Flachgau und die Stadt Salzburg betroffen.

Im Flachgau standen 27 Feuerwehren mit 515 Helfern an 158 verschiedenen Stellen im Einsatz, in der Stadt Salzburg rückten 30 Feuerwehrleute zu 16 Einsätzen aus, teilte das Landesfeuerwehrkommando mit. Der Großteil der Unwetter-Einsätze konnte noch in der Nacht beendet werden.