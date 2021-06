Unwetter in Niederösterreich: Hilfseinsatz dauert an

Nach den Unwettern in Niederösterreich am vergangenen Donnerstag, waren die Einsatzkräfte auch am Dienstag noch vor Ort.

Der Katastrophen-Hilfseinsatz niederösterreichischer Feuerwehren nach dem Unwetter vom vergangenen Donnerstag hat am Dienstag angedauert. In Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) waren lokale KHD-Einheiten an der Arbeit. Sondergeräte wurden auch aus den Bezirken Gänserndorf und Korneuburg herangeschafft. Die Höhenrettungsgruppe der FF Mistelbach stand laut dem Bezirkskommando ebenfalls wieder zur Verfügung.

Der Nachschub mit Materialien wie Abdeckplanen, Dachlatten, Schrauben und Nägeln sei gesichert, teilte Claus Neubauer, Pressesprecher des Bezirksführungsstabs Mistelbach, mit. Ebenfalls gegeben sei die Versorgung der Einsatzkräfte mit ausreichend Getränken aufgrund der am Dienstag erwarteten hochsommerlichen Temperaturen.

Hunderte von Hausdächern wurden durchlöchert

Schrattenberg gilt wie Allentsteig (Bezirk Zwettl) seit dem Wochenende als Katastrophengebiet. In beiden Orten waren am Donnerstagabend verheerende Hagelunwetter niedergegangen. Körner mit einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern hatten Hunderte Hausdächer durchlöchert. Schrattenberg wurde am Freitag zudem von einem erneuten Unwetter getroffen, das in Objekten mit kaputter Dachkonstruktion für Überschwemmungen sorgte.