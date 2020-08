Unwetter hielten die Feuerwehren in NÖ auf Trab

Die Feuerwehren mussten in der Nacht auf Sonntag wieder im südlichen Niederösterreich wegen Unwettereinsätzen ausrücken. Gemeinden in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt waren betroffen.

Im südlichen Niederösterreich hat es am Sonntag erneut Unwettereinsätze gegeben. Betroffen waren Feuerwehrangaben zufolge Gemeinden in den Bezirken Neunkirchen - insbesondere St. Egyden am Steinfeld - und Wiener Neustadt. Es galt u.a. Auspumparbeiten vorzunehmen.