Unwetter: Feuerwehr in Wien hunderte Male im Einsatz

Die Wiener Feuerwehr war aufgrund von Gewittern sowie heftigem Regen in Wien beginnend mit Samstag Vormittag im Dauereinsatz.

Bisher seien mehr als 500 Einsätze durchgeführt worden, teilte die Wiener Berufsfeuerwehr in einer Aussendung in der Nacht auf Sonntag mit. Laufend seien neue Meldungen in der Notrufzentrale der Feuerwehr eingelangt. Dienstfreie Feuerwehrkräfte seien einberufen und zusätzliche Feuerwehrfahrzeuge in Dienst gestellt worden.