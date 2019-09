Untreue und Anstiftung: Verfahren gegen Tojner eingestellt

Das Verfahren gegen Tojner, der wegen mehrerer Verdachtsmomente angezeigt wurde, wurde eingestellt.

Im Machtkampf um die B&C-Industrieholding hatte die Finanzmarktaufsicht (FMA) im Jänner den Investor Michael Tojner bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen mehrerer Verdachtsmomente angezeigt - dieses Verfahren gegen Tojner ist nun von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, berichtete der "Kurier" in seiner Dienstag-Ausgabe.

Untreue und Anstiftung: Anzeigen gegen Tojner

Gegangen war es um den Verdacht der Bestimmung (Anstiftung) zur Untreue, der Geschenkannahme sowie der Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten. Tojner habe, so die FMA damals, mit einem Konsortium für die Ablöse der sogenannten Letztbegünstigtenrechte der UniCredit 100 Mio. Euro geboten sowie 150 Mio. für die Rechte zur Änderung des B&C-Stiftungsvorstandes. Außerdem habe er der UniCredit weitere Zuwendungen in Höhe von 50 Prozent der Stiftungserträge bis zum Höchstbetrag von einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt.