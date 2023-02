Untreue-Causa bei Wiener Ärztekammer-Tochter: Jetzt kommt U-Ausschuss

In der Causa um die mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie Niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung einen U-Ausschuss eingesetzt.

Ärztekammer setzt U-Ausschuss zu Vorwürfen gegen Tochterfirma ein

Dazu hat die Kurie der Niedergelassenen Ärzte in der Wiener Ärztekammer nun in einer Krisensitzung in der Nacht auf Dienstag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen. Leiten wird den Ausschuss der Kurien-Mandatar Andreas Schindl, der den Antrag dafür auch eingebracht hat, erfuhr die APA von der Sitzung. Schindl galt von Beginn an als Kritiker der Equip4Ordi. Das Ergebnis war dem Vernehmen nach eine sehr knappe Entscheidung. Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer Wien, bezeichnete dies im Ö1-"Mittagsjournal" als "sehr bedenklich".