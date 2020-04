Unsicherheit bei Tourismus und Gastronomie trotz geplanter Wiedereröffnungen

Nach ständig neuen Nächtigungsrekorden mit gut laufender Gastronomie kam im Tourismus und in der Gastronomie mit der Corona-Krise die große Ernüchterung. Zwar wurde von der Regierung nun die schrittweise Wiedereröffnung mit Hygieneregeln ab Mitte Mai angekündigt, doch die so wichtigen ausländischen Gäste werden länger fehlen.

Ungewisse Lage bei Tourismus und Gastronomie

Was beide Unternehmer umtreibt, sind die Reisebeschränkungen, wie sie jeweils im Gespräch mit der APA am Mittwoch sagten. "Ich hätte mir, auch wenn es sicherlich schwerfällt, jetzt schon mehr Klarheit bezüglich der Einreisebestimmungen gewünscht", so Mößler, der Campingplätze und Restaurants in Döbriach am Millstätter See (Bezirk Spittal) betreibt. Er müsse sein Stammpersonal bei Beschäftigungszusagen vertrösten.