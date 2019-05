UNO-Generalsekretär Guterres trug sich ins Goldene Buch der Stadt Wien ein

António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat sich am Montag ins Goldene Buch der Stadt Wien eingetragen. Guterres war anlässlich des Jubiläums "40 Jahre Vienna International Centre" aus New York angereist und machte im Wiener Rathaus Station.

Feierlichkeiten im Wiener Rathaus

Beim anschließenden Empfang im Festsaal des Wiener Rathauses zum 40-jährigen Jubiläum des Vienna International Centre sang der Kinderchor Superar für die Gäste. Eine Ausstellung gab Einblick in die Entstehungsgeschichte der Wiener Uno-City und das Alltagsleben am Vienna International Centre. Die Schau informierte außerdem über die dort ansässigen Organisationen, sowie die Rolle Österreichs bei den Vereinten Nationen. Gäste konnten auch aus alten Ausstellungsplanen angefertigte Taschen erwerben, die in der Nähwerkstätte des Vereins “Nachbarinnen”, einem Projekt zur Verbesserung der Lebensumstände von Migrantinnen, hergestellt werden. Der dabei eingenommene Spendenerlös kommt dem Projekt “School of Excellence” des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zu gute. Es ermöglicht Flüchtlingskindern in Ruanda den Besuch einer weiterführenden Schule.