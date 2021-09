Unklarheiten bei verpflichtender Täterberatung

Seit Mittwoch gilt eine verpflichtende Täterberatung, wenn ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wird. Der Gefährder muss dann eine Gewaltpräventionsberatung absolvieren. Kritik gibt es nun an konkreten Inhalten.

Austausch mit Opferschutzeinrichtungen fehlt

Es fehle der Austausch mit Opferschutzeinrichtungen, wie Frauenhäuser, Frauenhelpline und Gewaltschutzzentren, wurde bemängelt. "Wenn betroffene Frauen z.B. bei der Frauenhelpline 0800-222-555 anrufen, müssen die Beraterinnen zur Sicherheit der Frauen und Kinder konkrete Auskunft geben können, was in der Täterberatung passiert - leider wissen wir fast nichts dazu", hieß es in einer AÖF-Aussendung vom Donnerstag. Es würden sich Fragen stellen wie: "Welchen Status haben die Täterberatungsstellen? Gibt es klare Kriterien und Standards für die Sicherheit der Frauen bzw. für den Opferschutz? Wissen die zuständigen Berater über Täterstrategien wie Manipulation, Blenden oder Victim Blaming Bescheid?"