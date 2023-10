Universitätenkonferenz: Zufriedenheit mit vorab aus Budgetentwurf veröffentlichter Summe

Zufriedenheit gibt es vorerst bei der Universitätenkonferenz (uniko) mit der aus dem Budgetentwurf vorab veröffentlichten Summe von 16 Mrd. Euro für die Unis in den Jahren 2025 bis 2027.

"Die Zeichen mehren sich, dass wir über den Berg sind und sich eine solide Lösung findet", so der geschäftsführende uniko-Präsident Oliver Vitouch am Montag vor Journalisten. Wermutstropfen ist allerdings 2024, für das es voraussichtlich wohl nicht annähernd die erhoffte Inflationsabgeltung geben dürfte.

Unis bekommen Budget über "Leistungsvereinbarungen"

uniko-Präsident: "Mehr wünschen kann man sich immer"

Problematisch werde aber das Jahr 2024: Aufgrund der hohen Inflation, die in den derzeit laufenden Leistungsvereinbarungen noch nicht abgebildet ist, waren die Unis bei Nachverhandlungen von einem Mehrbedarf von rund 525 Mio. Euro ausgegangen. Das Bildungsministerium rechnete aufgrund geringer angenommener Lohnsteigerungen laut Vitouch mit einem nötigen Plus von 450 Mio. Euro. Den Unis sei zuletzt signalisiert worden, dass es aber wohl nur zusätzliche 200 Mio. Euro geben werde. Vor dem Szenario, dass die Mittel für 2025 bis 2027 besser als befürchtet aussehen, könne man aber in Kauf nehmen, dass die Abgeltung für 2024 nicht so gut ausfalle. Dann müssten etwa Stellen einige Monate unbesetzt bleiben. "Wenn das befristet ist, ist das kein Drama."