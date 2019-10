Unis und Museen starten Lernplattform zum Holocaust

In mehreren Ländern werden Lernplattformen zum Holocaust gestartet. Sie läuft unter dem Namen "Eternal Echoes".

"Eternal Echoes" mit Zeitzeugen-Interviews

Sie enthält Material in sieben Sprachen. Herzstück der Seite sind Zeitzeugen-Videointerviews, in denen Überlebende der Nazi-Gräuel ihre Kindheit, die Zeit in Gettos und Konzentrationslagern, die Befreiung und ihr Leben danach schildern. In der deutschsprachigen Version der Seite kommen neben der österreichischen Holocaust-Überlebenden Grete Stern drei Überlebende des Völkermords an den Roma aus verschiedenen Ländern zu Wort, auf der englischsprachigen Seite sind insgesamt 15 Interviews abrufbar. Dazu kommen noch sechs weitere Videos, in denen Zeitzeugen die Fragen von Schülern beantworten.