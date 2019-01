Uni-Zugang: Weniger Plätze bei Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement an der Boku

An der Universität für Bodenkultur wird es ab Herbst 2019 Zugangsbeschränkungen bei dem Bachelorstudium Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement geben.

Künftig müssen alle UBRM-Interessenten zwischen Mai und Juli verpflichtend einen Online Self Assessment Test absolvieren. Tun dies mehr als 280 Studienwerber, findet Ende August ein Aufnahmetest statt. Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement ist damit das zweite zugangsbeschränkte Boku-Studium. Ein ähnliches Verfahren gibt es bereits seit längerem für das Bachelorstudium Lebensmittel- und Biotechnologie. Dieses Studienfeld ist nicht nur an der Boku überlaufen und kann daher österreichweit mit Zugangsregelungen versehen werden.

“Wir freuen uns über jeden einzelnen Studierenden, der an die Boku kommen will”, so Rektor Hubert Hasenauer. “Wir wünschen uns aber, dass die Studierenden möglichst rasch das für sie richtige Studium wählen, denn einige Studienrichtungen bräuchten aufgrund der steigenden Nachfrage am Arbeitsmarkt dringend mehr Studierende.” Als Beispiele führte er insbesondere das Studium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an sowie die Forstwirtschaft und Studienbereiche in der Landwirtschaft.