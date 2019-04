Uni Wien: Registrierungsfrist für neun Studien endet am 15. Mai

In zahlreichen Studien an der Uni Wien gibt es Aufnahmeverfahren.

Am 15. Mai endet die Registrierungsfrist für neun Studien an der Hauptuniversität Wien. In diesen Studien wird im kommenden Studienjahr 2019/20 auch ein Aufnahmeverfahren stattfinden.

Für manche Studien an der Hauptuni wien ist eine rechtzeitige Registrierung erforderlich. Für folgende Studien endet die Frist am 15. Mai:

Rechtswissenschaften

Betriebswirtschaft

Internationale Betriebswirtschaft

Volkswirtschaftslehre

Informatik

Wirtschaftsinformatik

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

English and American Studies

Chemie

“Jetzt ist die ideale Zeit, um sich mit der Wahl des Studiums zu beschäftigen und sich über die Zulassung zu informieren”, so Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Universität Wien. “Im Maturastress übersieht man schnell eine Deadline. Wichtig ist, genug Zeit für diese wichtige Entscheidung einzuplanen, denn am 16. Mai ist es für gewisse Studien zu spät.” Für zehn weitere Studien mit Aufnahme-/Eignungsverfahren endet die Registrierungsfrist am 15. Juli 2019.