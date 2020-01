Uni Wien lässt Lehramt "Psychologie und Philosophie" vorläufig auf

Wegen aussichtsloser Jobchancen gibt es ab dem Wintersemester einen Aufnahmestopp für das Bachelorstudium "Psychologie und Philosophie" an der Uni Wien.

An der Universität Wien solle es ab dem kommenden Wintersemester einen Aufnahmestopp für das Bachelorstudium zum Unterrichtsfach "Psychologie und Philosophie" (PP) geben. Senat und Rektorat sind sich bei dieser Maßnahme einig, teilte die Uni nach einer Senatssitzung am Donnerstag mit. Grund dafür ist die Tatsache, dass es "bis etwa 2030 keine Möglichkeit geben wird, PP in Schulen zu unterrichten".