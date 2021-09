Uni Wien-Forscher: Berührungen bringen Mutter und Baby in Gleichklang

Bei Körperkontakt passen sich Gehirnaktivitäten von Mutter und Baby an, beim Spielen der Herzschlag - diese Zusammenhänge haben Wiener Entwicklungspsychologen jüngst erforscht.

Berührungen bringen Mütter und Babys in Gleichklang. Durch engen Körperkontakt und Streicheln passen sich die Gehirnaktivitäten von Mutter und Kind an, berichten Entwicklungspsychologinnen der Universität Wien im Fachjournal "NeuroImage". Dagegen synchronisiert sich der Herzschlag von Mutter und Säugling vor allem beim gemeinsamen Spiel, unabhängig vom Körperkontakt.

Studie: Gemeinsames Spielen bringt Gehirnwellen in Einklang

Stefanie Höhl und Trinh Nguyen vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Universität Wien haben bereits in einer im Vorjahr veröffentlichten Studie gezeigt, dass gemeinsames Spielen von Müttern mit ihren Vorschulkindern deren Gehirnwellen in Einklang bringt. In einer Folgearbeit beobachteten sie diesen Effekt auch, wenn Fünf- bis Sechsjährige und ihre Väter gemeinsam spielten. Auch bei Paaren wurde bereits eine Angleichung von Gehirnaktivitäten und Herzrhythmen bei liebevollen Berührungen beobachtet.