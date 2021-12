Uni Wien braucht nicht als einzige Hochschule neuen Rektor

Das Jahr 2022 hat die Neubesetzung von zahlreichen Spitzenjobs an österreichischen Universitäten und Forschungseinrichtungen im Gepäck. Die Uni Wien ist nicht die einzige Hochschule, die einen neuen Rektor braucht.

Zudem gilt es, einen neuen Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zu wählen und eine Entscheidung für die Nachfolge des Präsidenten des Institute of Science and Technology (IST) Austria zu treffen.

Keine dritte Amtszeit für ÖAW-Präsident

Anton Zeilinger hat bereits früh angekündigt, dass seine bis 2022 laufende zweite Amtszeit als Präsident der Akademie der Wissenschaft seine letzte sein wird. Der 76-jährige Experimentalphysiker steht seit 2013 an der Spitze der größten außeruniversitären Forschungseinrichtung des Landes. Für seine Nachfolge will eine Findungskommission unter der Leitung des 97-jährigen Biochemikers und Ex-Wissenschaftsministers Hans Tuppy bis zu der für Ende März angesetzten Wahlsitzung geeignete Personen aus dem Kreis der zur Kandidatur berechtigten wirklichen Mitglieder der Akademie identifizieren und ansprechen. Es kann sich aber auch jedes wirkliche Mitglied selbst für die Wahl aufstellen.

Wird Faßmann ÖAW-Präsident?

Uni-Wien-Rektor noch bis Ende September 2022 im Amt

Wahl zum Uni-Rektor

In allen drei Fällen erstellt nach der Ausschreibung des Jobs eine fünfköpfige Findungskommission, die von Senat und Universitätsrat beschickt wird, einen Dreiervorschlag an den Senat. In diesem können neben Kandidaten aus den Bewerbungen auch von der Kommission selbst als geeignet befundene Personen vertreten sein. Auf dieser Grundlage erstattet der Senat dann seinerseits einen Dreiervorschlag, wobei er an jenen der Findungskommission aber nicht gebunden ist. Er kann auch andere Kandidaten, die sich beworben haben, aufnehmen. Gewählt wird der neue Rektor oder die neue Rektorin dann aus dem Dreiervorschlag des Senats.