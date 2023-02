Uni Wien: Aus für Ausschreibungsstopp kommt

Der Ausschreibungsstopp war im Oktober befristet verhängt worden. Die Universität Wien beendet ihn mit Ende dieses Monats.

Uni Wien mit Ausschreibungsstopp

Uni Wien wählte Ausschreibungsstopp

Diese fielen je nach Uni unterschiedlich aus. An der Technischen Universität (TU) Wien wurde zur Reduzierung der Energiekosten etwa knapp vor Weihnachten kurzzeitig auf Distance Learning umgestellt und die Mitarbeiter gebeten, sich rund drei Wochen entweder freizunehmen oder aus dem Home Office zu arbeiten. Die Uni Wien wählte unter anderem den Ausschreibungsstopp - durch diesen sollten durch die zeitweise Nichtnachbesetzung von Stellen Gehaltskosten eingespart werden. Stellen blieben so länger frei, obwohl in manchen Fällen Ausnahmen gemacht wurden.