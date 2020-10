Uni-Budget soll um rund 1,2 Milliarden Euro steigen

Für die Jahre 2022 bis 2024 soll das Universitätsbudget um rund 1,2 Milliarden Euro erhöht werden - die Größenordnung dieser Zahl wurde von Uni-Vertretern bestätigt. Der Zuwachs entspricht damit in etwa den Steigerungen vergangener Drei-Jahres-Perioden, bleibt aber weit hinter den Forderungen der Universitätenkonferenz (uniko) nach einem Plus von 2,1 Milliarden Euro zurück.

Am kommenden Mittwoch wird nicht nur das Budget 2021 präsentiert, sondern auch die Finanzvorschau für die Jahre danach. In dieser findet sich für 2022 bis 2024 jeweils jährlich eine Summe von knapp 400 Mio. Euro zusätzlich für die Unis. Offiziell ist diese Zahl aber auch nach der Budgetrede nicht. Laut Gesetz müssen Finanz- und Wissenschaftsministerium die konkrete Summe nämlich bis Ende Oktober festlegen - Änderungen sind in den letzten beiden Wochen allerdings kaum zu erwarten.