UNHCR-Appell für unabhängige Rechtsberatung in Österreich

Anlässlich der laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen hat sich das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR für eine unabhängige Rechtsberatung für Asylsuche ausgesprochen.

Sozialhilfe für Flüchtlinge müsse neu geregelt werden

"In Österreich haben seit Anfang 2015 bislang mehr als 100.000 Menschen Schutz erhalten", sagte Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich, in einer Aussendung am Montag. Die Integration sei "inzwischen wohl eine größere Herausforderung als neue Asylverfahren".