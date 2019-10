Ungesunder Trend: Viele Österreicher lassen die Mittagspause ausfallen

Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie schwer es den Österreichern fällt, sich pro Tag eine halbe Stunde Auszeit zu nehmen. Viele Arbeitnehmer verschenken ihre Mittagspause und bleiben beim Essen am Schreibtisch sitzen.

Viele Österreicher verschenken ihre Mittagspause

Arbeitnehmer meist zu gestresst zum Essen

Der Grund, warum die Pause nur teilweise genutzt oder gar übersprungen wird, ist in allen Ländern derselbe: zuviel Arbeit. So geben 65 bis 75 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland, Belgien und Großbritannien an, aus Stress nicht zum Essen zu kommen. Löbliche Ausnahme sind die Franzosen: Knapp mehr als die Hälfte (51 Prozent) geht ausgiebig auf Pause und nutzt die volle Zeit, die ihnen zusteht.