Ungeplanter Katzen-Nachwuchs: Darum sollten Freigänger in Wien kastriert werden

Katzen, die regelmäßigen Zugang ins Freie haben und nicht zur Zucht verwendet werden, sind laut Tierhaltungsverordnung zu kastrieren - auch in Wien. Das hat gute Gründe.

Die aktuell milden Temperaturen sorgen nicht nur beim Menschen für Frühlingsgefühle, sondern auch bei den Tieren: So sind Katzen bereits in Paarungsstimmung. Damit dies nicht im großen Katzenjammer endet, ruft die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) dazu auf, Freigänger unbedingt kastrieren zu lassen. “So kommen verantwortungsvolle Katzenhalterinnen und -halter nicht nur ihrer gesetzlichen Pflicht nach, sondern verhindern auch, dass die Anzahl an herrenlosen streunenden Tieren ansteigt”, sagt Eva Persy, Leiterin der TOW.

Rund 2.500 Streunerkatzen in Wien kastriert

Streunerkatzen kennt man vor allem aus ländlichen Regionen. Was viele nicht wissen: Auch in Wien gibt es Streunerkatzen. Vor allem in Parks, Kleingartenanlagen und in den Randbezirken leben Kolonien, die aus verwilderten Hauskatzen und ihren Nachkommen bestehen und oftmals von Anrainerinnen und Anrainern versorgt werden. “In den vergangenen Jahren sind mit Unterstützung der Stadt rund 2.500 Streunerkatzen in Wien kastriert worden”, so Eva Persy. “Jede nicht-kastrierte Freigänger-Katze, die in der Stadt umhertigert, kann jedoch schnell wieder für ungeplanten Nachwuchs sorgen und so die Situation ihrer streunenden Artgenossen verschärfen.”