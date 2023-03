Ungeklärter Mord: Papagei bringt Täter ins Gefängnis

Klingt nach einem Märchen - soll aber genau so in Indien passiert sein: Nachdem die Frau eines Journalisten ermordet wurde, tappte die Polizei lange Zeit im Dunkeln - bis ein Papagei den entscheidenden Hinweis zum Täter lieferte.

Wie "India Today" berichtete, wurde Neelam Sharma, die Frau des Journalisten Vijay Sharma, in ihrem Haus ermordet und die Polizei suchte erfolglos nach dem Täter.

Dem Ehemann der Getöteten fiel jedoch auf, dass ihr Haustier, ein Papagei, nicht mehr essen und trinken wollte. So ging er davon aus, dass das Tier den Mord mit ansehen musste. Er las dem Papagei eine Liste an Namen von Verdächtigen vor, die für die Tat in Frage kamen. Und tatsächlich: Das Tier soll beim Namen von Sharmas Neffen geschrien haben und wiederholte den Namen immer und immer wieder. Als der Neffe schließlich von der Polizei verhört wurde, gestand er die Tat.