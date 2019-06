Ungarns Akademie der Wissenschaften: Kein Umzug nach Wien

Die renommierte Akademie könne nicht "nach Wien umziehen". Das erklärte der MTA-Präsident Laszlo Lovasz am Mittwoch in Budapest.

Die akademische Freiheit und die Autonomie der Forschung wird durch den Plan der ungarischen Regierung bedroht, die Forschungsinstitute aus der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) auszulagern. Das betonte der MTA-Präsident Laszlo Lovasz auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Budapest. Die renommierte Akademie könne schließlich nicht "nach Wien umziehen".

Lovasz ist besorgt: Keine Garantie für Grundfinanzierung vorhanden



Für Lovasz ist es besorgniserregend, dass in der Gesetzvorlage, die derzeit im Parlament diskutiert wird, keine Garantie für die Grundfinanzierung der Forschungsinstitute und die Vertretung der MTA in den neuen zu gründenden Gremien gegeben sei.

Lovasz: "Können nicht nach Wien umziehen"

In einem Brief der 1825 gegründeten Institution an die Fraktionen des ungarischen Parlaments wurde darum ersucht, dass die Abgeordneten die Verabschiedung der Gesetznovelle überdenken sollen. Lovasz drückte seine Hoffnung aus, dass ungarische Wissenschafter angesichts der bevorstehenden Veränderungen Ungarn trotzdem nicht verlassen.