Ungarn: A4-Grenzstau vor Nickelsdorf 30 Kilometer lang

Vor dem burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf hat der Stau auf der Ostautobahn (A4) am Dienstag nach Polizeiangaben eine Länge von insgesamt mehr als 30 Kilometern erreicht. Die Grenze soll am Abend für bulgarische und ungarische Bürger geöffnet werden.

Vor dem burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat der Stau auf der Ostautobahn am Dienstag nach Polizeiangaben eine Länge von insgesamt mehr als 30 Kilometern erreicht. Der Lkw-Stau war demnach etwa 22 Kilometer lang, die Pkw stauten sich auf einer Länge von rund zehn Kilometern, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.