Unfall in Wien-Donaustadt: Zwei Verletzte

Am Dienstag kam es in Wien-Donaustadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Leserreporter schickte Bilder der demolierten Autos. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 12 Uhr kam es an der Kreuzung Breitenleer Straße/Sverigestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Vor allem an dem beteiligten Smart entstand dabei, wie auf den Bildern von Leserreporter Y.A. ersichtlich, ein erheblicher Sachschaden. Laut Eidenberger wurden bei dem Unfall zwei Personen vermutlich leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.