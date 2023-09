Unfall in Steiermark: Kleinflugzeug mit zwei Insassen überschlug sich

Einen Unfall mit einem Kleinflugzeug hat es im Bezirk Leoben (Steiermark) gegeben.

Bei einem Unfall mit einem Kleinflugzeug sind am Montagabend im obersteirischen Bezirk Leoben zwei Personen (66 bzw. 41 Jahre alt) leicht verletzt worden. Das Flugzeug überschlug sich beim Landen am Sportflugplatz Timmersdorf in Traboch, weil das Bugrad plötzlich einknickte. Beide Insassen konnten selbstständig aus dem Flugzeug aussteigen, der Pilot (66) wurde zur näheren Untersuchung ins nahe UKH Kalwang gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.