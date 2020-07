Unfall in NÖ: Pkw krachte gegen Leitschiene

Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Niederösterreich. Ein Pkw krachte auf der S5 Richtung Wien gegen die Leitschiene.

Pkw krachte gegen Leitschiene: Lenker blieb unverletzt

Da durch den Anprall an die Leitscheine auch Erde und Schotter auf der Fahrbahn lag, wurde die Verunreinigung von der Feuerwehr Grafenwörth per Hochdruckstrahlrohr entfernt. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der PKW per Kran des Wechselladefahrzeuges verladen und anschließend gesichert in Grafenwörth abgestellt. Die Unfallstelle wurde wieder an die Polizei und ASFINAG übergeben.